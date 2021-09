Voba-Filiale in Heimersheim öffnet wieder

Mehr als jeder Fünfte zu schnell

Mayen. Am Dienstag, 14. September, 7 bis 12 Uhr, ist auf der L 98, Mayen-Hausen in Fahrtrichtung Ochtendung, eine Radarkontrolle durchgeführt worden.In diesem Bereich gilt, so die Polizei, eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außenhalb geschlossener Ortschaften. In der der Kontrollzeit passierten 773 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 164 Fahrer wurden mit einer zu schnellen Geschwindigkeit…