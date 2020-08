Weingenuss in den Ahrweiler Weingärten

Feiern, Tanzen und einen Festumzug wird es in diesem Jahr zu den Ahrweiler Weinwochen aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Gäste und Einheimische, denen es am ersten und zweiten Septemberwochenende jedoch vor allem um den Genuss von Ahrwein in einem gemütlichen Ambiente geht, müssen darauf nicht verzichten: Mit den Ahrweiler Weingärten, die an den Wochenenden vom 4. bis 6. und 11. bis 13. September öffnen, können sie Spät-, Frühburgunder und weitere Ahrweine im Hofgarten des Klosters Calvarienberg und entlang der Ahrweiler Stadtmauer in der Friedrichstraße probieren und genießen.

Der Arbeitskreis Ahrweiler im Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V. hat für beide Standorte Konzepte entwickelt, wie Weingenuss in gemütlicher Atmosphäre und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln möglich ist. Die Ahrweiler Weingärten sind ein Angebot der Ahrtaler Weingärten, die im Herbst entlang der Ahr Weingenuss bieten.

Hofgarten des Klosters Calvarienberg

Umgeben von den historischen Mauern des Klosters Calvarienberg öffnet der Hofgarten an beiden Wochenenden freitags von 18 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 17 bis 21 Uhr. Weine von neun Winzern werden hier von den Junggesellenvereinen der Niederhut und Oberhut ausgeschenkt. Regionale Bands wie Acoustic Alley oder Sänger und Songwriter Stephan Maria Glöckner begleiten die Abende musikalisch. Das Musikprogramm ist zu finden unter www.ahrtal.de. Am Sonntag, 6. September, und Sonntag, 13. September, lädt der Hofgarten zum Jazz-Frühschoppen von 10 bis 15 Uhr. Am Freitag, 4. September, wird die Ahrweiler Burgundia 2020/2021 proklamiert. Der Hofgarten bietet Platz für rund 200 Personen. Tickets zum Preis von 15 Euro pro Person können vorab in den Tourist-Informationen Bad Neuenahr und Ahrweiler sowie ab Montag, 24. August online unter www.ahrtaler-weingaerten.de oder www.ahrtal.de erworben werden. Im Preis inbegriffen ist ein Stilglas der Ahrweiler Weingärten. Der Ein- und Ausgang zum Hofgarten ist das sogenannte Mönchstor des Klosters Calvarienberg an der Blandine-Merten-Straße. Am Eingang zum Gelände werden Kontaktformulare ausgegeben, welche analog zur Gastronomie am nummerierten Tisch auszufüllen sind. Bis zum Platz besteht Maskenpflicht.

Weingarten in den Parkanlagen der Friedrichstraße

Ein großzügiger Loungebereich wird an beiden Wochenenden in den Parkanlagen der Friedrichstraße entlang der Stadtmauer entstehen. Neun Winzer werden hier in wechselnder Besetzung ihre Weine anbieten. Die Lounge öffnet jeweils freitags von 17 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Lounge ist eingezäunt und bietet Platz für maximal 350 Gäste. Der Eingang befindet sich am Ahrtor, der Ausgang an der Friedrichstraße, Ecke Plätzerstraße. Am Eingang zum Gelände werden Kontaktformulare ausgegeben, welche analog zur Gastronomie am nummerierten Tisch auszufüllen sind. Bis zum Platz besteht Maskenpflicht. Aufgrund der Hygienebestimmungen werden Gläser nur verkauft, nicht jedoch gegen Pfand ausgegeben. Beide Outdoor-Veranstaltungen im Hofgarten des Klosters Calvarienberg sowie in der Friedrichstraße entsprechen den Bestimmungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Die Winzer der Ahrweiler Weingärten:

- Ahrweiler Winzer-Verein e.G.

- Weingut Peter Lingen

- Weingut Burggarten

- Winzerhof Körtgen -> Next Generation Jungwinzer

- Weinmanufaktur Walporzheim

- Weingut Sonnenberg

- Weingut Kurth

- Weingut Peter Kriechel

- Dagernova Ahr Weinmanufaktur

Weitere Informationen zu den Ahrweiler Weingärten unter: www.ahrtaler-weingaerten.de und www.ahrtal.de

Neues Portal bündelt Angebote zum Weingenuss

Das neue Online-Portal www.ahrtaler-weingaerten.de zeigt ab sofort, wo sich im Herbst Wein im Ahrtal genießen und erleben lässt. Die Website hat der Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V. in Kooperation mit der Agentur Marketingflotte ins Leben gerufen. Seien es temporäre gastronomische Angebote wie die WeinLounges im Kurpark oder die Ahrweiler Weingärten, Straußwirtschaften, Winzerhöfe, Weingüter oder Weinerlebnisse wie Weinproben oder geführte Wanderungen durch den Weinberg - alles, was im Herbst rund um den Ahrwein im Ahrtal angeboten wird, wird sich auf ahrtaler-weingaerten.de wiederfinden. Die ersten Angebote sind bereits online, weitere werden stetig folgen.

Für die Anbieter, Winzer und Gastronomen ist die Darstellung auf dem Portal kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt ganz einfach unter ahrtaler-weingaerten.de/anmelden/. Voraussetzung für die Anmeldung ist die Mitgliedschaft im Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V., Ahrwein e. V., in einem Verkehrsverein oder einer Werbegemeinschaft im Ahrtal.