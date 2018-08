Wer kennt sich aus in Bad Neuenahr-Ahrweiler?

Vier Wochen lang veröffentlicht der Ahrtaler WochenSpiegel Bilder von charakteristischen Gebäuden und ihren markanten Elementen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Gewinner werden mit Gutscheinen für ortsnahe Eisdielen im Kreis Ahrweiler belohnt.

Zum Auftakt wollen wir wissen, an welchem schmiedeeisernen Gitter es dieses Stadttor in Minia­turform zu sehen gibt (Foto).

Wer gewinnen möchte, schickt bis zum 14. September eine Postkarte mit dem Stichwort »Sommerrätsel« an den WochenSpiegel, Marktplatz 17, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler oder eine E-Mail mit dem gleichen Stichwort an Red-Ahrtal@weiss-verlag.de. Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost.

Es werden nur Postkarten und E-Mails berücksichtigt, die alle vier Lösungen aufzählen. Außerdem müssen Name, Adresse und Telefonnummer angegeben werden.

