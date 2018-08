WochenSpiegel-Sommerrätsel Teil 3

28-Jähriger stirbt bei Unfall

Steinborn. Am gestrigen Abend starb ein 28-jähriger BMW-Fahrer in der Eifel bei einem Unfall. Der Autofahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm war gegen 19.30 Uhr auf der B 257 zwischen Steinborn und Maisburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen.