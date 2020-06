Zwei hochwertige E-Mountainbikes gestohlen

In der Nacht voDienstag auf Mittwoch, 9. auf 10. Juni, kam es in Ahrweiler zum Diebstahl von zwei hochwertigen E-Mountainbikes. Laut Polizei hatte das geschädigte Ehepaar, das hier einen Radwanderurlaub verbringen wollte, die beiden Mountainbikes auf dem Fahrradständer am Pkw befestigt und mit zwei sehr massiven Fahrradschlössern gesichert. Der Wagen stand über Nacht auf einem Hotelparkplatz in der Ahrweiler Innenstadt. Gegen 4.20 Uhr in der Nacht wurden die Geschädigten von lauten Schleifgeräuschen aus Richtung ihres Pkw geweckt. Beim Nachschauen sahen sie, dass ihre Räder vom Fahrradständer entwendet worden waren. Die verständigten Polizisten stellten am Tatort fest, dass die Täter ganz offensichtlich mit einem Trennschleifer die Fahrradschlösser zerschnitten hatten und so die wertvollen Räder entwenden konnten. Bei den E-Mountainbikes handelt es sich um ein weißes und ein grünes Rad des Herstellers Levo mit der Typbezeichnung "Specialized". Beide Fahrräder haben einen Gesamtwert von rund 12.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Tel. 02641-9740 entgegen.