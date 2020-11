"YouTube-Star" ging baden

Gefährliche Mutprobe

Mendig. Ein "Badeunfall" am Laacher See hat am Samstag, 7. November, den Rettungsdienst und die Polizei gefordert.Die Meldung an die Rettungsleitstelle: Eine männliche Person habe beim Schwimmen im See gesundheitliche Probleme erlitten und musste durch anwesende Personen geborgen werden. Vor Ort konnte der Verantwortliche glücklicherweise unverletzt angetroffen…