27 Mal Kabarett, Konzerte und mehr

"Wir haben neben den 20 Veranstaltungen der Saison 2020/21 die sieben abgesagten Abende ebenfalls in den Zeitraum von Oktober 2020 bis Mai 2021 legen können, nachdem sich neben Künstlern und Agenturen auch unsere ausschließlich ehrenamtlichen Helfer durch die Bank positiv zu den Verlegungsplänen geäußert haben", so die Sprecherin des Vorstands, Marie-Luise Witsch. Vorstandssprecher Udo Rehm ergänzt: "Es wird mehrere Doppelveranstaltungen an Freitagen und Samstag geben, damit haben wir erst Anfang März gute Erfahrungen gemacht."

Los geht es am 2. Oktober. Dann wird das ursprünglich für April geplante Konzert mit Liedermacher Stephan Sulke nachgeholt. Das Konzert im Rahmen der Abschiedstour der "Lords" ist auf den 14. November terminiert, Kabarettist Nektarios Vlachopoulos soll am 5. Dezember auftreten. Das Melanie Bong Quintett mit Lulo Reinhardt wurde für den 19. März 2021 neu terminiert. Die drei Kabarettabende mit dem "Sitzungspräsidenten" Volker Weininger, die zugunsten der "Tour der Hoffnung" geplant waren, finden vom 1. bis 3. Mai 2021 statt. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

In der neuen Saison wird Kulturlant sieben weitere Kabarettabende anbieten, unter anderen mit Rüdiger Hoffmann, Django Asül oder Onkel Fisch.Musikalisch werden unter anderem "Wildes Holz" und "Kraan" zu erleben sein und auch die "Young Scots Trad Awards Winner Tour" macht wieder in Lantershofen Station. Bei der 17. Ausgabe von "Jazz ohne Stress" steht unter anderem Entertainer Tom Gaebel auf der Kulturlant-Bühne. Coverbands bringen die Musik von "Sting" und "The Police" sowie von den "Fantastischen Vier" zu Gehör.

Auch bislang nicht angebotene Genres stehen auf dem neuen Spielplan: Im Solo-Theater "Seite eins" setzt sich Ingolf Lück kritisch mit den Medien auseinander. Puppenspieler René Marik liest aus seinem Buch über eine seltsame Kindheit. Geschichtsunterricht pur bietet eine vergleichende Lesung von "Tagebuch der Anne Frank" und Hitlers "Mein Kampf." Experimentell wird es, wenn Markus Schinkel und seine Band Voyager IV die Musik Mussorgsky mit Emerson, Lake & Palmer und eigenen Stücken vereinen. Und schließlich lädt SWR1 bereits zum dritten Mal zum Public Singing ein.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Tickets gibt es online unter:

www.kulturlant.de