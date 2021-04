AstraZeneca-Zweitimpfungen ab 19. April

Corona-Hotline der Kreisverwaltung am Wochenende geschlossen

Cochem. Die Kreisverwaltung Cochem-Zell informiert in einer Pressemeldung das die Corona-Hotline der Kreisverwaltung am kommenden Wochenende nicht besetzt ist. Dies betreffe Samstag, 17. April und Sonntag, 18. April. Ansonsten sei die Corona-Hotline von Montag bis Donnerstag, von 8 bis 16:00 Uhr, Freitag von von 8 bis 13 Uhr, sowie Samstag bis Sonntag von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02671/61-400 erreichbar.Die Kreisverwaltung Cochem-Zell informiert in einer Pressemeldung das die Corona-Hotline der Kreisverwaltung am kommenden Wochenende nicht besetzt ist. Dies betreffe Samstag, 17. April und Sonntag, 18. April. Ansonsten sei die Corona-Hotline von…