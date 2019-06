Auto auf A61 ausgebrannt

Heute Morgen ist auf der A61 kurz hinter der Bengener Talbrücke ein Auto ausgebrannt. Das Fahrzeug war in Richtung Köln unterwegs, als es gegen 9.50 Uhr anfing zu brennen. Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstanden allerdings Fahrbahnschäden durch den Brand. Deshalb muss die Fahrbahndecke an dieser Stelle gesäubert und repariert werden. Zwischen der Anschlussstelle Wehr und dem Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es derzeit 14 Kilometer Stau. Laut Verlehrsmeldung kann es zu Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden kommen.

Die Feuerwehr und das Rote Kreuz weisen die Verkehrsteilnehmer im Stau darauf hin, dass sie ihr Warndreieck auf das Autodach stellen sollen, wenn sie Hilfe wie z.B. Getränke benötigen. Feuerwehr und Rotes Kreuz sind bereits im Einsatz. Bei medizinischer Notlage sollen Autoinsassen den Notruf 112 wählen.

Kreis Ahrweiler

A61 für längere Zeit gesperrt: Auto steht in Flammen

Auf der A61 in Richtung Köln ist am Donnerstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt. Die Autobahn bleibt für längere Zeit gesperrt.



