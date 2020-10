Einbrecher in der Grafschaft unterwegs

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Nachbargrundstück in den Garten des Anwesens. Hier hebelten sie eine rückwärtige Terrassentür auf und entwendeten Schmuck. Bereits am Wochenende zuvor kam es zwischen Freitagabend und Samstagmittag (17./18.Oktober) zu einem Wohnungseinbruch in der Heidestraße in Grafschaft-Bölingen. Hier nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohnerin, hebelten auch in diesem Fall die rückwärtige Terrassentür auf und entwendeten anschließend Schmuck. Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Polizei Mayen: 0 26 51 / 80 10.

In der nun beginnenden dunklen Jahreszeit muss wieder vermehrt mit Wohnungseinbrüchen gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei die Bürgerinnen und Bürger darum, wachsam zu sein und ortsfremde Personen bzw. Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.