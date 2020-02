Einbrecher schlagen gleich mehrfach zu

Wie die Polizei mitteilt wurde in der Nacht zum Samstag, 1. Februar, in ein Wohnhaus in Vettelhoven eingebrochen. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutrittt verschafft. Dort durchwühlten sie alle Räume und stahlen Bargeld und Schmuck.

In der gleichen Nacht gelang bei einem anderen Haus in Vettelhoven der Einbruch nicht: die Täter wurden möglicherweise gestört. Sie hatten zunächst an der Rückseite des Hauses eine Außenlampe mit Bewegungsmelder zerstört und dann versucht, ein Fenster aufzuhebeln.

In Karweiler versuchten der oder die Täter in insgesamt drei Wohnhäuser einzubrechen: Am Freitagabend, 31. Januar, gegen 20 Uhr, meldete ein Nachbar ein offenstehendes Fenster. Nach Überprüfung des Wohnhauses mit den Eigentümern wurde festgestellt, dass nichts entwendet wurde. Offensichtlich wurden der oder die Täter von den Hunden, die sich im Haus befanden, abgeschreckt. Bei den beiden weiteren Einbrüchen kann der Tatzeitraum nicht so konkret eingegrenzt werden. Hier verschafften sich die Täter jeweils durch Einwerfen einer Scheibe Zutritt zum Gebäude. Wie die Polizei mitteilt, stand in beiden Fällen bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest, ob und in welcher Höhe Wertsachen/Bargeld entwendet wurde.