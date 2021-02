Einbruch in FachgeschÃ¤ft fÃ¼r Garten- und ForstgerÃ¤te

http://www.kp-ing.com/?cheap-essay-writing-service-uks At An Affordable Price. When a student or a PhD researcher decides to buy a thesis paper, that means he is under extreme time pressure and there is little chance that he meets the deadline with a high-quality research. Some students prefer to contact us straight from the beginning of their project. They either ask us to write their paper from scratch or to assist them with Es sollten sich drei - vermutlich - männliche Täter am Geschäft aufhalten. Die Zeugin hörte auch das Geräusch von zersplitternden Glasscheiben. Im Weiteren konnte sie beobachten, dass die drei Täter mehrere Gerätschaften aus dem Verkaufsraum in einen abgesetzt geparkten silbergrauen PKW Kombi trugen und den Tatort in Richtung Grafschaft Oeverich verließen. Ein Kennzeichen konnte die Zeugin nicht ablesen. Der gesamte Tathergang dauerte nicht mehr als fünf Minuten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass mehrere Geräte im fünfstelligen Eurobereich entwendet wurde.

Die Polizei Ahrweiler sucht nach weiteren Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 0 26 41 / 97 40 oder per E-Mail: pibadneuenahr@polizei.rlp.de.