Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Westnetz setzt Stromnetze in der VG Adenau instand

VG Adenau. Rund zwei Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal kann der Verteilnetzbetreiber Westnetz weitere Fortschritte beim Wiederaufbau der Stromnetze in den betroffenen Ortschaften der Verbandsgemeinde Adenau melden. So konnte Westnetz in den letzten Wochen die stark beschädigten Stromnetze in Müsch, Antweiler, Schuld, Insul und Dümpelfeld weiter ertüchtigen.