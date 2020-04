Holzkinder zeigen den Zusammenhalt

In der momentanen Lage sind Tina Noack-Dziuk und Ingo Gemein alias "Team Tingo" sowie das Team vom Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Grafschaft weiter für die Kinder in der Gemeinde da. Daher haben sie sich auch in dieser Woche wieder eine kreative Idee überlegt, bei der sie die Unterstützung der Kinder benötigen. Von den Kinderrechteprojekten kennen viele Grafschafter sie schon: die schönen Kinderfiguren aus Holz. Team Tingo möchte mit ihnen einmal mehr symbolisieren: "Haltet zusammen, dann schaffen wir es schon!" Die Figuren sollen als Kinderkette aufgereiht an verschiedenen Orten in der Gemeinde aufgehängt bzw. aufgestellt werden und Mut machen. Um diese Idee in die Realität umzusetzen, müssen die gesägten Holzrohlinge jedoch zunächst bunt gestaltet werden. Hier kommen die Grafschafter Kinder ins Spiel. Figurenrohling, Pinsel und Acrylfarbe werden vom Kinder- und Jugendbüro zur Verfügung gestellt. Wer mitmachen will, kann eine E-Mail an info@jugend-grafschaft.de schicken oder sich unter Tel. 0177-7873141 anmelden.

Außerdem lädt das Team Tingo die Grafschafter Kinder dazu ein, ihnen ganz "old school" einen Brief zu schreiben. Die Kinder können Tina und Ingo schreiben, was sie bewegt - auch Sorgen und Ängste - und was sie erlebt haben in den letzten Wochen. Wenn die Kinder mit einem Erwachsenen eine E-Mail an info@jugend-grafschaft.de schicken, bekommen sie vom Team Tingo einen Umschlag mit Briefpapier und frankiertem Rückumschlag zugesendet. Es entstehen keine Kosten. Dann also ran an den Stift!