Weltstillwoche: Telefonsprechstunde und Offener Still-Treff

Simmern. Stillen ist gesund, nachhaltig und umweltschonend. Das wissen die Stillberaterinnen der Hunsrück Klinik, die anlässlich der Weltstillwoche dafür plädieren, stillende Mütter zu unterstützen. Am 29. September bieten sie daher eine Telefonsprechstunde für alle Fragen rund um das Stillen an. Am 3. Oktober laden sie zum Offenen Still-Treff nach Simmern ein.