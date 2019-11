Mann aus der Grafschaft vermisst

Am Samstagabend, 2. November, erstattet der Vater eines 25-jährigen Mannes aus der Gemeinde Grafschaft bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Vermisstenanzeige, weil er seinen Sohn seit Mittwoch, 30. Oktober, nicht gesehen hatte. Der Sohn hatte sich an dem Morgen auf den Weg nach Köln gemacht und ging dort nach dem derzeitigen Ermittlungsstand seiner Arbeit nach. Die Nacht verbrachte er in Köln in einer Diskothek am Rhein, dann verliert sich die Spur. Seitdem sind laut Polizei alle Kontaktversuche fehlgeschlagen. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann einem Unglücksfall zum Opfer gefallen ist. Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei Köln verliefen bisher ohne Ergebnis. Der Mann ist laut Polizei Deutscher, schlank, 1,85 Meter groß und hat mittelblonde Haare. Den Namen des Vermissten teilte die Polizei nicht mit.