Offenes Impfen mit Johnson & Johnson

Am Samstag, 3. Juli 2021, findet in der Zeit von 6 bis 24 Uhr in beiden Impfstraßen des Landesimpfzentrums in Grafschaft-Gelsdorf eine Sonderimpfaktion des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Ahrtalklinik (Sinzig-Bad Bodendorf) mit Unterstützung der Praxen Dr. Michael Berbig & Dr. Ulf Konrads, Dr. Roman Bauer, Dr. Christian Maschmeyer, Stefan Assmann, Ulrich Bauer und der Grafschafter Gemeinschaftspraxis mit dem Vakzin von Johnson & Johnson statt.

Für diese offene Sonderimpfaktion können sich alle im Kreis Ahrweiler gemeldeten und impfbereiten Bürgerinnen und Bürger ab dem 18. Lebensjahr registrieren. Die Auswahl eines Impftermins ist in Abhängigkeit des begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoffes bis spätestens zum 30. Juni 2021, 12 Uhr, ausschließlich über den unten angegebenen Link möglich. Nach erfolgreicher Registrierung wird eine automatische Terminbestätigung mit weiteren Hinweisen per E-Mail versendet (auch Spam-Ordner prüfen). Impfungen ohne einen vorher vergebenen Impftermin sind nicht möglich.

Die Impfung erfolgt nach vorheriger ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die impfwillige Person. Weitere Informationen zum Impfstoff können auf der Website des Robert-Koch-Instituts (RKI) abgerufen werden. Ein entsprechender Aufklärungsbogen wird im Vorfeld als E-Mail-Anlage übermittelt, ist sorgfältig zu lesen, handschriftlich zu unterzeichnen und während des Impftermins unaufgefordert vorzulegen.

Zwingende Voraussetzung für eine Impfung ist die Vorlage des Krankenversichertenkärtchens sowie des Personalausweises bei der Einlasskontrolle vor Ort. Auch Privatpatienten müssen einen Nachweis über den Versichertenstatus erbringen. Eine Impfung ist nur dann möglich, wenn alle vorgenannten Unterlagen vollständig vorgelegt werden können.Sofern vorhanden, wird die Impfung im persönlichen gelben Impfpass dokumentiert. Liegt dieser nicht vor, erhalten Geimpfte ein Einlegeblatt.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden alle erfolgreich angemeldeten Personen gebeten, frühestens 15 Minuten vor dem eigentlichen Impftermin zu erscheinen. Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Für die 18-stündige Sonderaktion stehen insgesamt 2222 Impfdosen zur Verfügung. Das Vakzin muss nur einmal verabreicht werden, sodass Impfbereite, die diesen Impfstoff erhalten, bereits 14 Tage nach der einmaligen Impfstoffgabe als vollständig geimpft gelten. Eine Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://terminland.eu/Impfungen-KreisAW. Hinweis: Der Link kann nicht mehr aufgerufen werden, sobald alle Termine vergeben wurden.