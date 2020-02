Fährverkehr in Remagen eingestellt

Wittlich: Verletzter bei Messerstecherei

Wittlich. Am Montag, 3. Februar, kam es zu einem Streit zwischen zwei Personen bei dem einer der Männer mit einem Messer verletzt wurde. Am späten Montagnachmittag kam es in Wittlich auf dem Friedhofsparkplatz in der Kegelbahnstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 41-Jährigen, in dessen Verlauf der 41-jährige ein Messer zog und versuchte auf…