Kaugummiautomaten: Die kleinen, meist roten Automaten, sind fast schon ein "Relikt aus vergangenen Zeiten". Und das sieht man vielen von ihnen - und oft auch ihrem Inhalt - an. Wer hätte da gedacht, dass solch ein Automat dennoch zum Objekt der Begierde werden und sogar zu einer Straftat anstiften würde?

Denn scheinbar sind die Automaten noch so interessant, dass sich am Sonntag, 24. November, gegen 00.40 Uhr, in der Hauptstraße in Gönnersdorf sogar Diebe an einem von ihnen zu schaffen machten und ihn kurzerhand "entwendeten". Wie die Polizeiinspektion Remagen mitteilt, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge den Diebstahl und meldete dies der Dienststelle. Dank seiner Beschreibung konnten in der Nähe des Tatorts "zwei Personen und das vermeintliche Fluchtfahrzeug angetroffen" werden. Die Polizei fand sowohl das vermeintliche Tatwerkzeug als auch Diebesgut. Der Kaugummiautomat konnte allerdings nicht gefunden werden.

Die örtlich zuständige Polizeidienststelle Remagen bittet daher um Hinweise unter Tel.: 0 26 42 / 9 38 20.