Autofahrer erfasst zweijähriges Kind und fährt weiter

Am vergangenen Samstag, 13. Juni, kam es gegen 19.30 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich in Höhe des Marktes in Sinzig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zweijährigen Kleinkind und einem Pkw. Das Auto erfasste das Kleinkind, als dieses die Straße überqueren wollte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt laut Polizei fort, ohne sich um das Kind zu kümmern, obwohl er wegen der medizinischen Versorgung des Kindes sein Fahrzeug noch einmal zurücksetzen musste. Der Fahrzeugführer konnte im weiteren Verlauf angehalten und kontrolliert werden. Ihm wurden wegen seiner hohen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt, so die Polizei. Das Kleinkind wurde vor Ort durch das Rote Kreuz versorgt und anschließend in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls aus Sinzig wurde der Polizei in Remagen am gestrigen Sonntagmorgen, 14. Juni, ein Fahrzeug in der Kalkturmstraße gemeldet, das durch einen Unfall beschädigt worden war. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallzeitpunkt laut Polizei zwischen 3 und 4 Uhr eingegrenzt werden. In der Sinziger Innenstadt spürte die Polizei einen dunklen Ford Focus auf, an dem sie Unfallspuren feststellten, die zum anderen beschädigten Auto passten. Dem vermeintlichen Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen, so die Polizei. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 02642-93820 mit der Polizeiinspektion Remagen in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls um Mithilfe bittet die Polizeiinspektion Adenau. Zwischen Donnerstag, 11. Juni, 18 Uhr und Freitag, 12. Juni, 19.30 Uhr wurden in der Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet Meuspath am Nürburgring von einem dort geparkten blauen BMW der 3er-Reihe die vier Räder abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug wurde anschließend auf Altreifen und -felgen aufgebockt. Es werden Zeugen gesucht, welche im fraglichen Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 02691-9250 an die Polizeiinspektion Adenau erbeten.