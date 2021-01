Gillenfeld: Auto auf Parkplatz beschädigt

Gillenfeld. Bei einer Kollision auf dem Parkplatz am Holzmaar wurde ein Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, befuhr am Freitag, 26. Dezember, zwischen 14 und 14.30 Uhr, ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Auto den Parkplatz am Holzmaar in Gillenfeld. Hier parkte er sein Fahrzeug vermutlich vorwärts in einer freien Parklücke…