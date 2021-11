Kein Weihnachtsmarkt in Bad Bodendorf

Mann bei Brand ums Leben gekommen

Adenau. -Am Donnerstagmittag, 18. November, brannte in der Gemeinde Kesseling ein Einfamilienhaus. Hierbei starb ein 83-jähriger Mann. Sein 55-jähriger Sohn konnte sich ins Freie retten und wurde ins Krankenhaus verbracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die…