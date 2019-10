"Mo" will seinen Worten Taten folgen lassen

Sinzig. Der Sinziger Kickboxer Mohamed Abdallah steigt am Samstagabend im Düsseldorfer ISS-Dome zum lange erwarteten Fight gegen Michael Smolik in den Ring.Nach jahrelangen Streitereien und Provokationen ist es am Samstag, 12. Oktober, an der Zeit, die Fäuste sprechen zu lassen. Bei Glory 69 im Düsseldorfer ISS-Dome stehen sich die Kickbox-Schwergewichtler Michael Smolik und Mohamed Abdallah aus Sinzig…