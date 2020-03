Polizei sucht Besitzer gestohlener E-Bikes

Corona-Ambulanz am Start

Mayen. Am Montag, 30. März, 10 Uhr, geht die Corona-Ambulanz in der Sporthalle in der Weiersbach an den Start.Es war ein Kraftakt, doch Dank des unermüdlichen Einsatzes zahlreicher Helfer am Wochenende konnte die Corona-Ambulanz am späten Sonntagabend fertiggestellt werden. Sie ersetzt ab sofort die Fieberambulanz am Schützenplatz in Mayen in Form einer…