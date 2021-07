Sinziger Mineralbrunnen schwer betroffen

Die Ahr, die normalerweise an einer Seite die natürliche Grundstücksgrenze des Unternehmens bildet, rauschte in der Katastrophennacht vom 14. auf den 15. Juli über das gesamte Brunnengelände und richtete schwere Schäden an. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gilt allen Menschen unserer Region, welche von der Hochwasserkatastrophe getroffen wurden. Wir sind erleichtert, dass keiner unserer Mitarbeiter verletzt wurde. Unser Mineralbrunnen selbst wurde stark getroffen, die Ahr hat alle Funktionsbereiche teilweise meterhoch überspült", berichtet Thomas Beckmann, Geschäftsführer des Sinziger Mineralbrunnes. „Was uns in dieser Phase sehr stolz macht und uns enorm viel Kraft und Zuversicht gibt, ist der aufopferungsvolle Einsatz all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehrenamtlichen Helfern vor Ort", so Beckmann weiter.

Die Aufräumarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. Wann ein Regelbetrieb wiederhergestellt ist, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Derzeit arbeitet der Sinziger Mineralbrunnen gemeinsam mit der gesamten Franken Brunnen-Gruppe, dessen 100prozentige Tochter der Sinziger Mineralbrunnen ist, an pragmatischen Übergangslösungen, um den Geschäftsbetrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Alle Kunden werden in den kommenden Tagen separat über das weitere Vorgehen informiert. Derzeit ist der Sinziger Mineralbrunnen nur via Mail an info@sinziger.de erreichbar.

Leider ist es aktuell nicht möglich, die Menschen vor Ort mit Getränkespenden zu unterstützen, da nahezu alle Lagerbestände beschädigt wurden. Auch hier zeichnen sich erste Lösungen mit der tatkräftigen Unterstützung der Schwester-Mineralbrunnen Romina und Franken Brunnen ab.

Für die von der Hochwasserkatastrophe persönlich schwer getroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil ihren gesamten Hausstand verloren haben, wurde ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Ahrweiler zu Verfügung gestellt, auf das die Franken Brunnen-Gruppe bereits einen Grundbetrag eingezahlt hat:

SINZIGER Mineralbrunnen GmbH

IBAN: DE06 5775 1310 0000 5000 74

BIC: MALADE51AHR

Stichwort: Hilfsfond Hochwasser