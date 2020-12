4.500 Stunden lang Freude am Lernen

Fast click site Website You've Been Looking for. Desperately looking for academic services with the question: Who can type my essay as urgent as Volkshochschule - der Begriff hatte lange Zeit einen antiquierten Beigeschmack. »Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sich weiterbilden oder Neues entdecken wollen. Lernen soll bei uns Spaß machen.« Marlies Breuer hat Spaß dabei, das spürt man sofort. Lange Jahre hat die heute 60-Jährige bei der kommunalen Verwaltung gearbeitet, dann jedoch den Sprung an die Uni gewagt: Geistes- und Sozialwissenschaften an der RWTH in Aachen sollten es sein und damit haben sich neue berufliche Herausforderungen aufgetan.

»Unser vielfältiges Angebot an Kursen, Seminaren, Vorträgen, Bildungsurlauben und Exkursionen fördert die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Bürger und vermittelt vielfältige Kompetenzen«, versichert die Aachenerin. Ein hochqualifiziertes und motiviertes Dozenten-Team steht ihr zur Seite. »Die Mischung ist es, die unserem Angebot zum Erfolg verhilft«, erklärt Breuer. Die Qualifikation derjenigen, die den Kurs leiten, sei das eine, Erfahrung und Begeisterungsfähigkeit aber vielfach wichtiger.

Die Weiterbildungsveranstaltungen helfen Wissen zu erweitern, neue Zusammenhänge zu erkennen und neue Orientierungen zu finden. Die Teilnehmenden können Kenntnisse erwerben, Fertigkeiten trainieren und persönliche Anlagen entwickeln oder erweitern.

Über 150 Kurse in 4500 Untterichtsstunden bietet die VHS in den drei Nordeifel-Kommuen an. Qi-Gong findet in der Roetgener Kindertagesstätte statt, Gymnastik im Lammersdorfer Familienzentrum, geschwommen wird im SimmBad, Fremdsprachen in der Sekundarschule Nordeifel erlernt. »Die Kooperationen mit externen Einrichtungen laufen super - da habe ich nur engagierte Menschen kennengelernt«, ist Breuer dankbar. Und die großen und kleinen Probleme mit dem digitalen Wandel an PC und im WorldWideWeb werden im EDV-Raum im Imgenbroicher Himo gelöst.

Weiterbildung und Wissen live

Dort sitzt auch die Verwaltung um Marlies Breuer. Anfangs meisterte sie die Aufgaben mit Maria Willems alleine, nun ergänzen sie Verwaltungskraft Lidia Liehr und ein Spezialist für digitale Angebote, Ingo Blees, mit je einer halben Stelle.

Marlies Breuer hat Netzwerke gebildet, die Eifeler VHS im Landesverband angemeldet und es als eine von 15 aus insgesamt 130 Volkshochschulen in den »Digitob« geschafft. Dort wird das Personal gezielt für neue Aufgaben ausgebildet - jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Diese Zielstrebigkeit hat Breuer auch in der Corona-Pandemie geholfen. »Einige Dozenten haben schon nach den Osterferien digitale Kurse angeboten. Zudem haben wir uns der Plattform `VHS.Wissen Live´angeschlossen«, erklärt Breuer. 660 Euro kostet das die VHS pro Jahr, für die Teilnehmer ist es kostenlos. Hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital verfolgen und anschließend live mit Ihnen diskutieren - das bietet vhs.wissen live. »Eine tolle Ergänzung für unser Angebot vor Ort.«

Übrigens: Auch auf dem Weg zur richtigen Weiterbildung helfen Marlies Breuer und ihre Mitstreiter. Sie bieten gezielte Beratung für den »Bildungsscheck NRW« sowie die Bildungsprämie des Bundes an.

VHS-Zweckverband tagt

Am Montag, 14. Dezember, ist Versammlung des Volkshochschulzweckverbandes Südkreis Aachen, dem die Kommunen Monschau, Roetgen und Simmerath angehören. Dann wird Marlies Breuer das Programm für das erste Halbjahr 2021 vorstellen. Das Programm wird Ende Januar als VHS-Magazin mit dem WochenSpiegel verteilt.