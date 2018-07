A1: Granate detoniert in Pickup

Mit dem Tretboot in See stechen

Kronenburg. Das passt - mitten im tollen Eifelsommer und passend zum Start der Ferien gibt es am Kronenburger See eine neue Steganlage. Vom neuen, stabilen Steg aus kann man mit dem Tretboot auf große Fahrt gehen. »Das kommt nicht aus der Mode«, lacht Franz Vilz. Er verleiht am See die Tretboote und hat gerade erst Nachschub in Form von zwei neuen Booten aus dem spanischen Malaga…