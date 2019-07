Beste Wasserqualität der Freibäder

Denn genau in diese höchste Qualitätsstufe sind die drei Seen gemäß der Badegewässer-Richtlinie der Europäischen Union aktuell eingestuft. Das Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen überwacht die Qualität der Naturfreibäder in der Freibadsaison, die offiziell noch bis zum 15. September läuft.

Wenn die Wasserfreunde jetzt noch ein paar kleine Tipps beherzigen, steht einem bedenkenlosen Badevergnügen nichts im Wege:

Weil gerade am Wasser die Sonneneinstrahlung sehr intensiv ist, sollten geeignete Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet und auch oft genug nachgecremt werden. Das gilt insbesondere für Kinder.

Meiden Sie insbesondere in der größten Mittagshitze die Sonne. Auch im Schatten gibt es schöne Liegeplätze!

Trinken Sie ausreichend. Bei der aktuellen Hitze kann sonst der Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen nicht ausgeglichen werden. Empfohlen werden bei Erwachsenen mindestens zwei Liter pro Tag, vorzugsweise Wasser oder leichte Saftschorlen.

Gehen Sie langsam ins Wasser! Die Wassertemperatur beträgt in den Naturfreibädern aktuell noch rund 20 Grad. Mit überhitztem Körper direkt ins tiefe Wasser zu springen, kann Kreislaufprobleme auslösen und ist gefährlich!