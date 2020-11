Brand in Burgen: Leiche gefunden

Kinder schmücken Mechernich

check here; it sounds both strange and like a life saver all thrown into one. So how can college papers be for sale? Its not like something you can just pop down to your local Walmart and pick up with a carton of milk is it? Well no, its not, but its about as easy to do as that is. Maybe you could say its even easier. After all, its done online so you dont even Mechernich. "Kinder schmücken Mechernich" - so kann man die Weihnachtsbaum-Aktion beschreiben, die vom Stadtmarketing-Verein "Mechernich aktiv" ins Leben gerufen wurde. Die Vorsitzende Margret Eich hatte fünf Kindergärten aus dem Stadtgebiet angeschrieben, die sich spontan bereit erklärten, Schmuck für die elf Weihnachtsbäume zu basteln, die über die Innenstadt verteilt aufgestellt sind.