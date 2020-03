Ordnungsamt kontrolliert Schließung +++ Mit Video ++++

Hilfe in Zeiten der Corona-Krise

Daun. Ein Einkaufs- und Lieferservice für Bürger der Verbandsgemeinde Daun geht am Montag an den Start. Ab Montag bieten der Verein Bürger für Bürger e.V., die Verbandsgemeindeverwaltung Daun und die Stadt Daun in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Daun, den Supermärkten Edeka und Hit Markt in Daun sowie Rewe in Pützborn einen Einkaufs- und…