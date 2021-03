Corona-Mutation bei Erzieherin festgestellt

Kostenlose Schnelltests

Altkreis Monschau. Asymptomatische Personen haben im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest, den sogenannten Bürgertest. Von den insgesamt über 50 in der StädteRegion Aachen beauftragten Teststellen haben die meisten inzwischen ihren Betrieb aufgenommen. Um eine ortsnahe Versorgung der Bevölkerung mit Testkapazitäten sicherzustellen, werden ab sofort zusätzlich Schnelltest-Busse eingesetzt.Für morgen (19.03.2021) sind vier Touren geplant, eine führt in die Eifel: Tour 2 (Süd): 10:00 – 11:15 Lammersdorf - Parkplatz Festzelt, Im Pohl12:00 – 13:15 Kesternich - Parkplatz am DGH, Vereinsweg14:00 – 15:15 Höfen - Parkplatz Hauptstraße, gegenüber Haus 10416:00 – 17:15 Rohren - Wanderparkplatz Dröft, Ortseingang aus Richtung Höfen Einen Anspruch auf die kostenlose Testung haben nicht nur Menschen, die in Deutschland wohnen, sondern auch Menschen, die in den Niederlanden oder Belgien leben und hier krankenversichert sind bzw. hier arbeiten. Alle aktiven Testzentren findet man unter der Kurzadresse www.staedteregion-aachen.de/schnelltest. Bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis soll unverzüglich ein PCR- Bestätigungstest gemacht werden. Im dem Zeitraum bis zum PCR-Test müssen unmittelbare Kontakte zu anderen Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, vermieden werden. Nach dem PCR-Test muss man sich bis zum Vorliegen des Testergebnisses in Quarantäne begeben. Ist das Ergebnis des PCR-Tests negativ, kann die Quarantäne beendet werden.Asymptomatische Personen haben im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest, den sogenannten Bürgertest. Von den insgesamt über 50 in der StädteRegion Aachen beauftragten…

weiterlesen