Imbiss-Kunden werden auf Corona getestet

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden am Donnerstag 10 neue Corona-Infektionen gemeldet. Somit sind aktuell 13 Personen am neuartigen Coronavirus erkrankt. Der Betrieb "Doy Doy Pizza & Kebap Haus" in Prüm, Tiergartenstraße 31, wurde aufgrund einer behördlichen Verfügung vorübergehend geschlossen, nachdem im Betrieb ein positiver Fall festgestellt wurde, das teilte die Kreisverwaltung mit.

Im Zusammenhang mit dem Infektionsausbruch in einem Prümer Imbissbetrieb in der Tiergartenstraße werden aktuell Kontaktpersonen aus dem betrieblichen und familiären Umfeld getestet sowie weitere Kontakte nachverfolgt. Allen Gästen, die den Betrieb im Zeitraum 06.06. bis 20.06.2020 aufgesucht haben, werden kurzfristige Testungen auf das Coronavirus ermöglicht. Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm bietet gemeinsam mit der Stadt Prüm und der VG Prüm Sondertestungen an, die vom DRK Kreisverband durchgeführt werden.

Zusätzlich wird die Testung von Kunden ermöglicht, die zwischen dem 06.06. und 20.06.2020 das Pizza- und Kebaprestaurant zur Abholung von Speisen besucht haben oder von ihm beliefert worden sind. Hintergrund ist, dass aufgrund des geringen Infektionsrisikos nicht vorgeschrieben ist, für Abhol- und Lieferkunden Kontaktlisten zu führen.

Die Sondertestungen finden am Donnerstag 25.06. und Freitag 26.06. von 9 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle, Ausstellungsgelände Prüm, statt. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, die stationäre Sichtungsstelle in Bitburg, Wankelstraße/Gewerbegebiet Auf Merlick, mittwochs und samstags von 8 bis 16 Uhr zu besuchen.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung steht mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt, die sich im relevanten Zeitraum im Restaurantbetrieb aufgehalten haben. Hierzu wird eine Kontaktliste mit Kundendaten, die für stationäre Restaurantgäste verpflichtend ist, genutzt. Da mehrere Kinder zu den neuinfizierten Personen zählen, stimmt sich das Gesundheitsamt zudem mit den relevanten Schulen und KiTas ab. Betroffene Bürger können sich an das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Tel. 06561 15-0 wenden.