Einbrecher stehlen Schmuck

Am Samstag kam es in Rittersdorf, Auf Hasselt, zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus. Zwischen 16.30 und 20.05 Uhr drangen der oder die Täter durch ein Terrassenfenster in das Haus ein und entwendeten Schmuck.

Im Bitburger Stadtteil Stahl kam es zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser. In den Straßen Hammerwies und Unter´m Stahler Kopf versuchten Unbekannte jeweils in ein Wohnhaus einzudringen. In beiden Fällen misslang dies jedoch. Der Vorfall in der Straße Hammerwies ereignete sich zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 17.20 Uhr. Der Einbruchsversuch Unter´m Stahler Kopf wurde am Samstag kurz vor 23 Uhr bemerkt.

Hinweise zu diesen Vorfällen werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.