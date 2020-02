Eine Stadt wie gemalt

Mosel-Hochwasser: Starker Regen, überlastete Kanäle

Trier. Der starke Regen am Montag hat im Verlauf der Nacht zum Dienstag für insgesamt 22 Einsätze der Trierer Feuerwehren im Stadtgebiet gesorgt. Die Wassermassen ließen einige Keller volllaufen. In Zewen und in Biewer drückten sich kleinere Bäche über die Ufer. Der größte Einsatz beschäftigte die Wehren mehrere Stunden in der Krahnenstraße. Auf dem dortigen Parkplatz am Ende der Straße direkt…