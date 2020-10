Er sorgt sich um unser Klima

Alexander Ehl fährt seit 2018 ein Elektroauto und ist sehr zufrieden damit. Der 27-Jährige ist auch privat von der Elektromobilität begeistert. Beruflich hat er tagtäglich damit zu tun, denn er ist als Klimamanager des Kreises Cochem-Zell tätig. »Das ist uns allen wichtig: Die Dinge zu testen, über die wir dann auch mit Verbrauchern reden.«

Authentizität das überzeugt die Verbraucher wohl am ehesten. Seit 30 Monaten ist Ehl nun schon bei der Kreisverwaltung in dieser Position tätig. Besonders beeindruckt war und ist er, wie früh Cochem-Zell sich bereits diesem Thema gestellt hat. »Mich beeindruckt besonders, dass der Landkreis bereits seit zwölf Jahren Klimaschutzprojekte umsetzt. Die starke Vernetzung unterschiedlicher Akteure in der Energieagentur ,unser-klima-cochem-zell e.V.‘ und das breite Informationsangebot sind anderswo schwer zu finden.«

Auch Projekte, wie der Aufbau eines virtuellen Kraftwerks im Landkreis sowie die Aktivitäten zum Bau von Nahwärmenetzen, seien sehr nachahmenswert für andere Landkreise. Die starke Unterstützung durch die ehrenamtlichen Arbeitskreise in den fünf Energiedörfern oder durch engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, führten zu tollen Projekten mit großen CO2-Einsparungen, ist Ehl überzeugt.

Aber was macht ein Klimamanager genau? Die Tätigkeit ist sehr vielseitig. Es geht darum, dass im gesamten Landkreis der CO2-Ausstoß minimiert wird. Damit dies gelingt, müssen vielfältige Projekte mit unterschiedlichen Akteuren umgesetzt werden. Für Privathaushalte, Unternehmen, Kommunen und Schulen werden daher ganz individuelle Angebote geschaffen. Alexander Ehl: »So werden Privatpersonen über die aktuelle Wirtschaftlichkeit der Solarenergie auf ihren Dächern informiert, es werden Ingenieurbüros mit der Planung von Nahwärmenetzen beauftragt, zusammen mit Autohäusern Testwochen mit E-Autos verlost oder Fördermittel für klimafreundliche Heizungen in Schulen beantragt.«

Darüber hinaus würden Veranstaltungen für Grundschulen und weiterführende Schulen angeboten, bei denen alle Aspekte rund um die Energiewende und den Klimaschutz nähergebracht werden.

Ein wichtiges Thema ist dabei auch die E-Mobilität. Noch vor einem Jahr gab es nur wenige E-Autos und Ladestationen im Kreis Cochem-Zell. Seit einiger Zeit ist ein großes Wachstum zu verzeichnen. »Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger mit konkreten Kaufabsichten für ein E-Auto.« In vielen Fällen seien bereits Fahrzeuge bestellt worden, welche in den nächsten Monaten auf die Straße kämen.

Alexander Ehl: »Durch die ländliche Struktur und die oft relativ weiten Pendlerstrecken, bietet der Landkreis hervorragende Einsatzmöglichkeiten für E-Autos. Denn die meisten Bürgerinnen und Bürger haben einen Stellplatz am Haus oder an der Wohnung und können dort eine kostengünstige Lademöglichkeit errichten.« Wer beruflich nach Koblenz oder Trier pendeln müsse, habe planbare Fahrten, durch die viele Jahreskilometer entstehen. Hier machen sich die niedrigen laufenden Kosten von E-Autos ganz besonders bezahlt. Alexander Ehl: »In der Gesamtbetrachtung sind E-Autos trotz des höheren Kaufpreises oft wirtschaftlicher als Diesel- oder Benzinfahrzeuge.« Für Gäste und Bewohner ohne eigenen Stellplatz seien öffentliche Ladestationen sehr wichtig.

Zwar gäbe es entlang der Autobahnen ein gut ausgebautes Schnell-Ladenetz, aber komfortabler sind Ladevorgänge dort, wo ohnehin längere Zeit geparkt wird. »Daher entwickeln wir insbesondere an touristisch geprägten Orten zahlreiche neue Ladestationen«, so Alexander Ehl. So konnten zusammen mit diversen Gemeinden und Unternehmen rund 30 Förderanträge gestellt werden, aus denen bis zu 80 öffentliche Ladepunkte entstehen könnten.

Aktuell sind im Landkreis Cochem-Zell bereits 126 rein elektrische Fahrzeuge und 84 Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge zugelassen (Stand 14.09.2020). Zudem befinden sich 25 öffentliche Ladepunkte im Landkreis.



Weitere Informationen finden Sie online unter www.unser-klima-cochem-zell.de