Exklusiv: Erneute Durchsuchungen am Flughafen Hahn

Von Mario Zender

Nach Informationen des Cochemer WochenSpiegel haben Ermittler der Staatsanwaltschaft Koblenz heute an mehreren Orten Objekte Durchsucht. Es geht dabei, so Informationen des WochenSpiegel, um den Verdacht der bandenmäßigen Steuerhinterziehung sowie dem Verdach des bandenmäßigen Subventionsbetruges. Zahlreiche Beamte von Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft haben heute am Flughafen Hahn sowie den Privatwohnungen von Geschäftsführern und weiteren Führungskräften der Flughanfengesellschaft in Hennweiler, Rheinböllen und Dreieich-Götzenhain Durchsuchungen durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte auf Anfrage des Cochemer WochenSpiegel die Durchsuchungsmaßnahmen.

Bereits am 23. Juli vergangenen Jahres waren die Büros der FLughafengesellschaft durchsucht worden. Nach Angaben eines Beamten seien dabei weitere Sachverhalte aufgefallen denen nun genauer nachgegangen werden soll.