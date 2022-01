Fliegerbombenfund auf dem Gelände der Sportanlage im Auel

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wird ab 15 Uhr der umliegende Bereich des Fundorts der Bombe durch das Ordnungsamt der Kreisstadt Euskirchen, die Feuerwehr und die Polizei für die Entschärfung geräumt. Davon betroffen ist ein Radius von circa 300 Metern um den Fundort. Den Anordnungen der eingesetzten Kräfte ist Folge zu leisten.

Für die Bewohner des betroffenen Evakuierungsbereichs, die nicht bei Familien oder Freunden unterkommen können, ist ab 15 Uhr eine Sammelstelle in der Turnhalle der Paul-Gerhardt- Schule, Billiger Straße 2, 53879 Euskirchen eingerichtet, in der sie sich bis zum Ende der Entschärfung aufhalten können. Für Personen, die sich in häuslicher Absonderung befinden, ist eine Sammelstelle in der Turnhalle der Kaplan-Kellermann-Realschule (ehemalige Georgschule), Stettiner Straße 31, eingerichtet.

Die Zugangsstraßen des Evakuierungsbereichs werden um 15 Uhr vollständig gesperrt. Die Entschärfung der Bombe ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen. Für Betroffene, die beim Verlassen ihres Hauses Hilfe benötigen, ist eine Hotline eingerichtet. Die Telefonnummer lautet: 02251/14227. Aktuelle Informationen von Stadt und Polizei sind auf den Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) der Stadt Euskirchen zu finden.

Karte des Evakuierungsgebietes.