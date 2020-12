Gewaltverbrechen: Verbrannte Frauenleiche gefunden

Fairteiler in Saarburg: Kinder spenden Lebensmittel

Die Lebensmittel sind wertvoll und sollten nicht im Mülleimer landen. Das hat eine Gruppe Kommunionkinder 2021 aus Ayl erkannt. In einer kleinen Spendenaktion sammelten die acht Kinder und ihre Familien noch gute, leckere Lebensmittel, um die Waren im Fairteiler-Schrank an der Shell-Tankstelle in Saarburg abzulegen.