Der Jubilar wurde am 1. Oktober 1940 zur Luftwaffe nach Frankfurt am Main eingezogen. Nach erfolgter Ausbildung wurde er in Polen dem Regiment 35 zugeteilt. Vom 22.06.1941 bis 06.05.1945 war er im Osten eingesetzt. Er erhielt folgende Auszeichnungen: Am 20.08.1941 das „Eiserne Kreuz“!! Klasse! Und am 25.08.1942 die Medaille „Winterschlacht im Osten“.

Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft

Im November 1945 kehrte er aus Kriegsgefangenschaft nach Hause zurück. Am 07.08.1948 fand die standesamtliche Trauung mit Katharina Hartmann geb. Eifel in Klüsserath statt. Die kirchliche Trauung war am 16.08.1948 in der Pfarrkirche St. Michael in Heidenburg. Aus dieser Ehe gingen 2 Söhne und 2 Töchter hervor. Seine Ehefrau Katharina mit der er 60 Jahre verheiratet war, verstarb im Oktober 2010 und der älteste Sohn Theo im November 2015.



Der Jubilar arbeitete bei einer saarländischen Baufirma von 1962 bis 1988 als Meister im Straßenbau.

Herr Hartmann war von 1974 bis 1979 Mitglied im Ortsgemeinderat in Heidenburg.

Rüstiger Rentner von 100 Jahren

Hubert Hartmann ist für sein hohes Alter noch rüstig. Versorgt wird er von seiner jüngsten Tochter Helga. Zum Ehrentag gratulieren ihm sein Sohn, seine beiden Töchter, Schwiegerkinder, 7 Enkelkinder und 11 Urenkel.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet der Geburtstag leider nur im allerengsten Familienkreis statt.



Der Bürgermeister sowie die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Heidenburg gratulieren dem Jubilar ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen ihm alles Gute und noch viele schöne Jahre bei guter Gesundheit im Kreise seiner Familie. Die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und der Kreis Bernkastel - Wittlich schließen sich den Glückwünschen an.

