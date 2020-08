Kesternich durch Ehrenamtler aufgehübscht

Dämmstoffe in Brand geraten

Höchstberg. Flexarbeiten in einem metallverarbeitenden Betrieb haben in Höchstberg einen Brand von Dämmstoffen ausgelöst. Am Donnerstag, 6. August, gegen 08.08 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Daun Kenntnis von einem Brand in Höchstberg. Es konnte ermittelt werden, dass in einem metallverarbeitenden Betrieb durch Flexarbeiten und entsprechenden Funkenflug eine größere…