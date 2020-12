Kreuznacher Buchhandel beliefert Leser auch im Lockdown

Startschuss für Glasfaserausbau in Ayl

Ayl. Die Bürgerinnen und Bürger in Ayl sowie dem Ortsteil Biebelhausen können sich schon bald über noch schnelleres Internet freuen. Am Donnerstag, 10. Dezember, wurde die Hauptverteilerstation (PoP – Point of Presence) am Fußballplatz in der Biebelhausener Straße errichtet und der offizielle Spatenstich für den Glasfaserausbau in Ayl gemacht.