Mit der IKK SÃ¼dwest gestÃ¤rkt durch die Krise

cheap dissertation writing service - confide your coursework to qualified writers employed in the service Perfectly written and custom academic essays. All sorts of Daher ist betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) gerade jetzt wichtiger denn je: es hilft dabei, die mentale und körperliche Gesundheit zu erhalten und fit zu bleiben für die Hürden, vor die die Pandemie uns stellt. Denn nur eine gesunde Belegschaft kann auch in Krisenzeiten den Unternehmenserfolg sichern.

Das BGM „Gesundheit Spezial“ der IKK Südwest

Why does buying an essay online bring marvelous precedences? When the end of the training year comes, Is it follow sites online USA realizable for you? Die IKK Südwest hat auf die veränderten Arbeits- und Lebensumstände reagiert und ein BGM-Corona-Paket geschnürt, das die entstandenen Probleme gezielt angeht: Die einen fühlen sich unsicher und alleine oder haben Angst vor einer Infektion. Andere sind zunehmend gestresst, wieder andere haben Probleme, sich zu motivieren. Auch Führungskräfte sehen sich mit der Frage konfrontiert, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren können, wenn alle im Homeoffice arbeiten. Die IKK Südwest hat erkannt, welche Herausforderungen das für Unternehmen mit sich bringt und bietet das BGM „Gesundheit Spezial“ unter anderem zu folgenden Themenfeldern an:

http://www.ekw-refractories.com/?i-love-to-do-my-homework-poem writing service online in UK which provides relief from hectic and boring topics. Dedicate to university coursework help and custom services. • Souveräner Umgang mit Belastungssituationen

• Veränderungen meistern und Ängste bewältigen

• Interaktion im Team stärken

• Soziale Nähe trotz räumlicher Distanz

• Individuelle Stressbewältigungsstrategien

• Suchtverhalten in Krisensituationen verstehen und bewusste Selbststeuerung erlernen

• Coaching-Hotline für kurzfristige Hilfe und Beratung

Die IKK Südwest hat für jeden Betrieb die passende Lösung

Egal ob als Seminar, Vortrag oder Coaching, vor Ort oder Online: Arbeitgeber können flexibel entscheiden, welche Angebote sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollen und in welcher Form sie stattfinden sollen. Die Maßnahmen werden individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens und deren Mitarbeiter zugeschnitten: die IKK-Gesundheitsberater helfen dabei, gemeinsam die Probleme zu analysieren und entwickeln Strategien, wie sie zu lösen sind. Dabei ist es auch egal ob es ein kleiner Schreinerbetrieb, ein mittelständisches Unternehmen oder ein Großunternehmen ist – die IKK-Gesundheitsberater sind überall dort im Einsatz, wo die Unternehmensführung die Gesundheit und das Wohlbefinden der Belegschaft erhalten und fördern will.

Die IKK Südwest ist zertifizierter Partner des BGM

Die IKK Südwest ist der ideale Partner zur Einführung einer betrieblichen Gesundheitsförderung: Sie ist nicht nur langjähriger BGM-Partner zahlreicher Betriebe in der Region, ihr internes BGM ist sogar zertifiziert. Mit der „Gesunden IKK“ macht die IKK Südwest nachweislich etwas für die mentale und körperliche Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Die Zertifizierung ist einzigartig in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Keine andere Krankenkasse hat dieses Gütesiegel bisher erhalten.

Ihr persönlicher Ansprechpartner in der Region ist unser Bezirksleiter Jörg Liesenfeld, Telefon 02641 / 304-9810 bzw. joerg.liesenfeld@ikk-sw.de

Informationen im Netz unter: www.bgm.ikk-suedwest.de/gesundheit-spezial/spezielle-angebote

Bitte kontaktieren Sie uns in der Pandemie-Zeit telefonisch unter 02641/304-9800, um Ihren Besuch in der Geschäftsstelle zu planen.