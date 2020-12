Polizei fahndet nach Auto des Mordopfers

Impfzentrum des Kreises Euskirchen ist startklar

Marmagen. Die Zulassung für den ersten Corona-Impfstoff in der EU ist erteilt, es kann also los gehen. Zumindest das Impfzentrum für den Kreis Euskirchen, das sich in der ehemaligen Eifelhöhen-Klinik in Marmagen befindet, ist startklar.