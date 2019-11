fs 13. November 2019 Artikel teilen





Tesla-Werk wird nicht im Kreis Euskirchen angesiedelt

Verwaltungschefs sind enttäuscht von Entscheidung

Kreis Euskirchen. Die am Dienstagabend von Tesla-Chef Elon Musk verkündete Entscheidung, die Gigafactory 4 in der Nähe Berlins anzusiedeln, wurde von Bürgermeisterin Anna-Katharina Horst, Bürgermeister Dr. Uwe Friedl und Landrat Günter Rosenke mit großer Enttäuschung aufgenommen. Was der Öffentlichkeit verborgen geblieben ist: Die hiesigen Verantwortlichen der LEP-AöR, der Behörden sowie der örtlichen Versorger bemühten sich seit dem Sommer, Tesla von den Vorzügen der „Prime Site“ zu überzeugen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Kreises, der Kreisstadt Euskirchen und der Gemeinde Weilerswist. So habe bereits in den Sommerferien die erste gemeinsame Ortsbesichtigung statt gefunden, der viele Gespräche, Telefonkonferenzen mit und vor allem weitreichende Datenzulieferungen an Tesla gefolgt seien.