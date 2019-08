Weinstraßenfest mit Umzug und Programm

Eintracht Trier: Heimspielauftakt gegen Eisbachtal

Trier. Eintracht-Trier bestreitet am 2. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar das erste Heimspiel der noch jungen Saison: Am Samstag trifft die Elf von Cheftrainer Josef Cinar um 15 Uhr auf Aufsteiger Sportfreunde Eisbachtal. Nach der knappen Auftaktniederlage in Ludwigshafen, sollen nun im heimischen Moselstadion die ersten drei Punkte her.

