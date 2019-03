Tradition zum Frühstück - Porridge

Genuss. Porridge ist das perfekte Frühstück, wenn man gesund und lecker in den Tag starten will. Ursprünglich kommt Porridge aus Schottland, heute ist der moderne Haferbrei zum Social Media- Trend geworden. Dabei machen besonders die zahlreichen Topping-Varianten das gewisse Etwas aus. Ausprobieren und Genießen. Lecker! 100 g Mandeln • 200 g zarte Haferflocken900 ml Milch • 1 kleine Prise Salz1/2Bio-Zitrone • 2 weiche Birnen1 TL Zimt • 4 EL Honig Mandeln grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Haferflocken, Milch und eine Prise Salz in einem Topf unter ständigem Rühren erhitzen und anschließend fünf Minuten auf niedrigster Temperatur köcheln lassen, bis eine breiige Konsistenz entstanden ist. Sollte der Brei zu fest werden, noch etwas mehr Milch dazugeben. Zu flüssiges Porridge mit mehr Haferflocken noch ein bisschen andicken. Während das Porridge kocht, die Birnen entkernen und dreiviertel davon würfeln. Den Rest in dünne Scheiben zur Deko schneiden. Wenn das Porridge die gewünschte Konsistenz hat, die Birnen unterheben und das Porridge mit Zitronenabrieb würzen. Nun das Porridge in Schüsseln geben und mit einer großen Prise Zimt, Birnenspalten, Mandeln und Honig dekorieren und servieren.

