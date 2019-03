54-Jähriger verschanzt sich mit Waffe im Haus

VG Thalfang . Zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK ist es am 11. März in dem 225-Einwohner-Dorf Schöneberg (Verbandsgemeinde Thalfang) gekommen. Ein 54-Jähriger hatte sich mit einer Waffe in seinem Haus verschanzt.