10500 Briefwähler in der Nordeifel

2014 lag die Zahl zum vergleichbaren Zeitpunkt bei rund 16 Prozent. Schon seit letzter Woche ist klar, dass es bei der Kommunalwahl am Sonntag (13.09.2020) für die StädteRegion einen neuen Briefwahl-Rekord gibt

Die geringste Briefwahlbeteiligung zeichnet sich mit aktuell 21,6 Prozent in Alsdorf ab, die höchste mit 40,4 Prozent in Roetgen (2892 Wähler; Vergleich 2014: 1655 bzw. 24,31%). Jeder Dritte Wahlberechtigte aus der Stadt Monschau hat Briefwahl beantragt - 3394 Menschen waren es im Gegensatz zu 1782 bzw 17,38 % 2014. In der Gemeinde Simmerath gibt es aktuell 4285 Briefwähler (32,6%), 2014 waren es 2385 und damit 18,66%.

Briefwahl ist weiterhin möglich. Die ausgefüllten Unterlagen können noch bis Sonntag (13.09.2020), 16 Uhr, in den Rathäusern abgegeben werden. Es ist also von einer weiteren Steigerung der Zahlen bis zum Wahltag auszugehen. Eine verlässliche Aussage über die zu erwartende Gesamtbeteiligung an der Wahl lässt sich aus diesen Zahlen aber nicht ableiten.



Infos am Wahltag

Die StädteRegion Aachen bietet am Wahlabend (Sonntag, 13. September) einen Live-Stream an, der zu jeder vollen Stunde von 18:00 Uhr bis mindestens 21:00 Uhr für jeweils rund 15 Minuten gezeigt wird. Er ist auf der Internetseite der StädteRegion sowie auf den Youtube-, Facebook- und Twitter-Kanälen zu sehen. Dabei gibt es Infos zu den aktuellen Ergebnissen in der StädteRegion, aber auch in den zehn Kommunen. Hinzu kommen Talkrunden, unter anderem mit Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier, engagierten Jugendlichen, ausscheidenden Mitgliedern des Städteregionstages sowie Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen des Städteregionstages. Ein öffentliches Informationszentrum für Bürgerinnen und Bürger im Haus der StädteRegion wird es in diesem Jahr aufgrund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen nicht geben.

Den Live-Stream gibt es unter:

Internet: www.staedteregion-aachen.de

Facebook: https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen

Youtube: https://www.youtube.com/user/StaedteRegionAachen

Twitter: https://twitter.com/SR_Aachen_News

Zudem können sämtliche Wahlergebnisse – heruntergebrochen bis in die einzelnen Stimmbezirke - auch auf dem Smartphone mit der App „VoteManager“ der regioit Aachen in Echtzeit abgefragt werden. Die App ist für Android und IOS jeweils kostenlos erhältlich.

Hier werden neben der Wahl des Städteregionstages auch die Ergebnisse der lokalen (Ober-)Bürgermeister- und Stadtratswahlen für die interessierten Bürgerinnen und Bürger direkt nach Eingang detailliert dargestellt.