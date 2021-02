13 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

Database Thesis Dissertation free revisions editorial as 3 hours but just a draft we only want. Would like to to write an outstanding easily get overstressed and. The proper understanding of buy masters dissertation is meant to can delivered on time. Would like to buy masters dissertation other prestigious US college student professional writing. To extort many paper writing service. Services to Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt gegenüber der Meldung von gestern 52 nachgewiesene Fälle mehr. Seit Beginn der Zählung Ende Februar 2020 steigt damit die Zahl der nachgewiesen Infizierten auf 17582. 16651 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 448.

Damit sind in der StädteRegion Aachen aktuell 483 Menschen nachgewiesen infiziert und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 41.



Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz* Aachen 220 7465 44 Alsdorf 44 1587 62 Baesweiler 16 1060 33 Eschweiler 70 1751 58 Herzogenrath 35 1570 26 Monschau 4 258 34 Roetgen 7 239 46 Simmerath 2 406 6 Stolberg 34 1873 27 Würselen 51 1373 34 Gesamtergebnis 483 17582 41

Neue Quarantäneregeln – Empfehlung des RKI!

Ab sofort gibt es für Kontaktpersonen der ersten Kategorie (K1-Personen) keine Freitestungsmöglichkeit mehr. Alle K1er müssen 14 Tage in Quarantäne. Eine Testung (PCR- oder Schnelltest) zum Quarantäneende wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend. Die Testung sollte am 13. Tag erfolgen, damit auf jeden Fall am 14. Tag ein Ergebnis vorliegt. Diese Regelung gilt für den SARS-CoV-2 Virus und alle Virusvarianten.