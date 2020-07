fö 03. Juli 2020 Artikel teilen





13 Menschen mit COVID-19 infiziert

1,8 Neuinfektionen auf 100000 Einwohner in der letzten Woche

Altkreis Monschau. Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona- Virus. Es gibt insgesamt in der StädteRegion nunmehr 2009 positive Fälle, davon 999 in der Stadt Aachen. 1898 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt nach wie vor bei 98. Damit sind aktuell 13 Menschen in der StädteRegion nachgewiesen infiziert.